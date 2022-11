Walter Baier , Landesvorsitzender der bayerischen Direktorenvereinigung (BayDV), forderte auf der Mitgliederversammlung im Gymnasium Herzogenaurach „ein gemeinsam von Staatsministerium und Schulleitungen erarbeitetes Maßnahmenpaket, um die Zukunft des bayerischen Gymnasiums verlässlich zu gestalten“.

„Dabei benötigen die bereits heute aktiven und zukünftigen Lehrkräfte eine echte und ehrlich kommunizierte Perspektive“, sagte der Schulleiter des Gymnasiums Bruckmühl. Die Versammlung stand unter dem Motto „Das bayerische Gymnasium – Zukunft verlässlich gestalten“. Baier umriss die Situation an den Gymnasien . Die Schulen befänden sich seit Jahren in einem Krisenmodus. „Nicht nur die Folgen der Corona-Pandemie, der Zustrom der ukrainischen Kinder und Jugendlichen, die drohende Energiekrise und die Belastungen durch immer mehr zusätzliche Aufgaben machen uns Sorgen, sondern auch ein sich abzeichnender dramatischer Lehrermangel an unserer Schulart.“ Schon vor fünf Jahren habe die BayDV vor dieser kalkulierbaren Entwicklung gewarnt, doch nichts sei damals geschehen. „2025 werden mehr als tausend zusätzliche Lehrkräfte gebraucht.“

In der Mitgliederversammlung waren einige Funktionen im Vorstand neu zu besetzen. Zur stellvertretenden Landesvorsitzenden wurde Birgit Reiter vom Annette-Kolb-Gymnasium Traunstein gewählt. Die Aufgabe des Schriftführers übernimmt Dieter Brückner. Neu im Landesvorstand ist Stefan Illig vom Gymnasium München-Moosach als Beisitzer. red