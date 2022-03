Der ehemalige Vorsitzende der Lebenshilfe Herzogenaurach, Franz Krug, ist verstorben. Die Lebenshilfe betrauert einen großen Unterstützer, dem die Menschen mit Behinderung sehr am Herzen lagen. Mit seinem großen ehrenamtlichen Engagement setzte er sich für ihre Belange ein und versuchte stets, die Rahmenbedingungen für die Einrichtungen und Dienste der Lebenshilfe zu verbessern.

Wie die Lebenshilfe mitteilt, ist sie dank Krug eine für ihre vielfältigen Hilfsangebote und ihre professionelle Arbeit bekannte Organisation geworden. 1981 rettete er demnach als neuer Vorsitzender die Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt aus großen Schwierigkeiten. Er war maßgeblich beteiligt, angespannte finanzielle Verhältnisse zu überwinden, und setzte sich für die nachhaltige Förderung der Behindertenhilfe ein.

Zusammen mit seinen Vorstandskollegen Magda Täubert, Dieter Glotz, Dietrich Lange und Ingrid Schwegler baute er Strukturen nach innen und außen auf und stellte die Lebenshilfe wieder auf eine solide Grundlage. Krug und die damalige Geschäftsführerin Hille Gosejacob-Rolf waren ein Team, das neue Projekte nicht nur auf dem Papier entwickelte, sondern diese auch in die Tat umsetzte. Es wurde gebaut, umgebaut, saniert und erweitert. Neue Einrichtungen wie die Schulvorbereitende Einrichtung, die Frühförderung, die Wohnstätte Würzburger Straße sowie die Heilpädagogische Tagesstätte sind in den 13 Jahren seiner Vorstandschaft entstanden. Ein großer Meilenstein war der Neubau der Aurach-Werkstatt in der Würzburger Straße, der zur Folge hatte, dass die Werkstatt räumlich und personell so wuchs, dass sie von den staatlichen Stellen als selbständige Werkstatt der Lebenshilfe anerkannt und gefördert wurde.

Nach 13 Jahren zog sich Krug aus der Vorstandsarbeit zurück und übergab einem neuen Vorstandsteam einen gut aufgestellten Verein mit geordneten Finanzen. Sein Nachfolger, Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Wustmann, erinnert sich: „Durch sein Amtieren als Landrat, Vorsitzender des Vereins und Vorsitzender des Stiftungsvorstands hatten wir in Franz Krug immer einen hervorragenden Sprecher für unsere Lebenshilfe (…). Seine Offenheit, sein Humor und seine Herzlichkeit werden uns immer in Erinnerung bleiben.“ red