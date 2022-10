Im Rathaus in Röttenbach fand eine Vernissage statt: Unter dem Motto „Ich liebe Kunst“ präsentierte Magdalena Murach großformatige Acrylmalerei und witzig-schöne Tonskulpturen in ihrer eigenen lebensbejahenden und fröhlichen Art.

Murach zählt sich zu den autodidaktischen Malern . Sie lebt seit ihrer Geburt in Röttenbach . Beruflich arbeitete sie halbtags als Sekretärin an der Universität Erlangen .

„Schon immer befasse ich mich mit künstlerischen beziehungsweise gestalterischen Tätigkeiten – einige Jahre mit Silber- und Goldschmiedearbeiten im Schmuckbereich, und seit vielen Jahren widme ich mich mit großer Leidenschaft der Malerei. Dabei lege ich mich nicht fest auf bestimmte Maltechniken oder Materialien“, erläutert Murach. Der Rötttenbacher Bürgermeister Ludwig Wahl eröffnete die Vernissage . Zusammen mit der Künstlerin gab er einen kleinen Überblick über ihre vorherigen Ausstellungen und ihren Werdegang. Wahl gab auch mit seinem persönlichen Blick auf die Werke zu erkennen, dass sich der Stil der Künstlerin über die Jahre verändert hätte. Aber Vorlieben für Darstellung von Menschen in Bild und Skulptur seien für sie vordergründig.

Er betonte die Vielseitigkeit und Kreativität in Murachs künstlerischer Arbeit. Sie stellte schon mehrmals ihre Werke im Röttenbacher Rathaus oder bei der dortigen Open-Air-Aktion aus sowie in der „Schmuckschmiede“ von Amelie Weidhaus in Adelsdorf und an weiteren Orten.

Mit digitalen Kompositionen

Musikalisch passend und angenehm abgerundet wurde die Veranstaltung mit digitalen Kompositionen von Max Felgenhauer.

Die mittlerweile 33. Ausstellung des Röttenbacher Künstlerkreises wurde so zu einer rundum schönen Veranstaltung. Die Besucher verbrachten bei guter Laune und interessanten Gesprächen einen schönen Abend. Die Ausstellung wird bis Ende des Jahres zu den Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen sein.