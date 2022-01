Ein mit Abwasser beladener Lastwagen ist am Mittwochnachmittag zwischen Vach (Landkreis Fürth) und Niederndorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) verunglückt. In Richtung Niederndorf unterwegs kam der Laster im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte in einem Feld um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Sebastian Weber von der Feuerwehr Erlangen-Höchstadt resümiert: „Der Fahrer hatte Glück, da der Lkw voll beladen mit zehn Kubikmetern Abwasser war.“ Mitarbeiter des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes wurden hinzugezogen. Die Ladung ist allerdings „unversehrt“ geblieben. Für die Strecke wurde eine Vollsperrung erforderlich. Foto: Sebastian Weber/Feuerwehr