Während der Mitgliederversammlung der Diakonie Lonnerstadt im evangelischen Gemeindehaus sind einige langjährige Mitglieder geehrt worden: Auf mehr als zehn Jahre Engagement im Vereinsausschuss blicken Gerda Schmiedel, Herbert Stark und Schriftführerin Brigitte Paulus zurück. Luise Berlet engagiert sich bereits zehn Jahre im Besuchsdienst des Diakonievereins . Schon seit 15 Jahren ist Ingeborg Schade hier im Einsatz. Als ehrenamtliche Demenzbetreuerin ist sie darüber hinaus auch noch in anderen Einrichtungen aktiv. Mit Dank und Anerkennung für die langjährige ehrenamtliche Mitarbeit wurden den Geehrten Urkunden überreicht.

Verjüngung steht wohl an

Im Ausblick auf das nächste Jahr kam der Vorsitzende Karl Kaiser auf die nach Ablauf der vierjährigen Amtsperiode 2023 turnusmäßig anstehenden Neuwahlen zu sprechen. Es deute sich schon an, dass hier auch im Hinblick auf eine Verjüngung des Gremium Veränderungen anstehen würden, zumal Vorstand und Vereinsausschuss nächstes Jahr schon seit zwölf Jahren unverändert zusammen im Amt sind.

Nach zwei Jahren Pause soll in Lonnerstadt am 27. November wieder der von der Kirchengemeinde ausgerichtete Adventsmarkt stattfinden. Der Diakonieverein hat zugesagt, sich hier wieder mit seinem schon traditionellen Caipirinha-Stand zu präsentieren.

Fachstelle wieder besetzt

Der Besuchsdienst des Diakonievereins läuft seit Beginn der Pandemie zwangsläufig auf Sparflamme. Man ist froh, dass die Fachstelle für pflegende Angehörige der Zentralen Diakoniestation Neustadt – von der man hier betreut wird − nach längerer Vakanz zum 1. Juli wieder besetzt wurde. Die neue Stelleninhaberin, Sozialpädagogin Sonja Zimmermann, war extra zur Versammlung gekommen, um sich und ihr Aufgabengebiet vorzustellen. Sie kann bei Fragen zur Pflege kontaktiert werden und informiert über Hilfs- und Entlastungsangebote für betroffene Angehörige.

Insgesamt 32 Mitglieder des Diakonievereins wurden im vergangenen Jahr aus Anlass eines runden Geburtstages besucht.

Ausführlich ging Karl Kaiser auch auf das Projekt Neues Vorlesepult für die Kirche ein. Das derzeit genutzte Pult ist in die Jahre gekommen, nicht mehr stabil und passt dann auch optisch nicht mehr in die Kirche, wenn die Innenrenovierung nächstes Jahr abgeschlossen sein wird.

Man hat sich im Vereins-Ausschuss in mehreren Sitzungen mit der Finanzierung und Gestaltung beschäftigt. Hier kam entgegen, dass der Diakonieverein in letzter Zeit einiges an Spenden erhalten hat und entsprechende Rückstellungen gebildet werden konnten. So ist die Finanzierung gesichert, ohne die Reserven angreifen zu müssen.

Mit der Schreinerei Köstner in Fetzelhofen wurde ein ortsansässiger Handwerker mit der Fertigung beauftragt. Vorgabe war, dass das neue Pult mit den Säulen der Emporen in der Kirche harmoniert, sowohl von der Formgebung als auch von den Farben und der Marmorierung. Die Säulen der Kirche finden sich also im Pult wieder. red