Die verschärften Corona-Maßnahmen haben einen Ansturm auf die Impfzentren gebracht. In Mühlhausen zog sich am Mittwochnachmittag die Schlange der Impfwilligen durch die Hauptstraße bis weit in die Kleine Dorfstraße hinein. Es war ein „offener Impftermin “, zu dem jeder ohne Voranmeldungen kommen konnte. Wartezeiten von zwei Stunden wurden dabei geduldig in Kauf genommen. Die Wartenden hofften nur, dass der Vorrat an Impfstoff ausreicht und sie nicht unverrichteter Dinge nach Hause geschickt würden. Geimpft wurde in der Kulturscheune durch das Team des Impfzentrums Erlangen.

In Pommersfelden wurde bereits am Dienstag in der Schulturnhalle durch einen Arzt aus Hirschaid geimpft . Allerdings war hierfür eine vorherige Anmeldung bei der Gemeinde notwendig. Die Zahl der zu Impfenden war dabei auf 300 Personen begrenzt. Wie Bürgermeister Gerd Dallner informierte, wird es aber schon bald einen weiteren Termin geben, der rechtzeitig bekanntgegeben wird. In Wachenroth wird am 29. und 30. November und ein weiteres Mal im Dezember geimpft . see