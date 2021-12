„Einen Funken Hoffnung“ verbinden die Landwirte aus der Region mit ihrer diesjährigen Lichterfahrt durch das nächtliche Höchstadt. Am Samstag, 18. Dezember, starten sie um 18 Uhr mit ihren weihnachtlich geschmückten Traktoren und Maschinen auf den Aischwiesen. Von dort führt die Route durch die Große Bauerngasse, Richtung Aischpark, Lekkerland, Kieferndorfer Weg und durch die Große Bauerngasse zurück zum Ausgangspunkt. Auf den Aischwiesen können die Fahrzeuge anschließend noch bestaunt werden. Mit der festlichen Lichterfahrt solle die ernste Botschaft vermittelt werden, dass es ohne Bauern nicht geht. Selbst in der Corona-Krise hätten die Landwirte ihre tägliche Arbeit getan und die Versorgung mit Lebensmitteln sichergestellt. Dass auf die deutschen Landwirte Verlass ist, sei spätestens bei der Flutkatastrophe Mitte des Jahres deutlich geworden. Die Landwirte appellieren daher dringend an die Verbraucher, doch deutsche und regionale Produkte zu bevorzugen. „Wir produzieren sichere Lebensmittel von höchster Qualität und möchten das gerne auch in Zukunft für euch tun“, heißt es auf dem Plakat, mit dem für die Lichterfahrt geworben wird.

Text: Evi Seeger/Foto: Ralf Geyer