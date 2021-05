Ein Angestellter eines Höchstadter Einkaufsmarkts hat am Mittwochabend einen bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten Ladendieb wiedererkannt und deswegen die Polizei gerufen. Der Mann hatte bereits am Vortag den Markt verlassen, ohne seine Ware zu bezahlen. Auch im zweiten Fall hatte der 34-Jährige nur einen Teil seiner Ware bezahlt und war gerade dabei, den Einkaufsmarkt zu verlassen. Er muss sich nun in beiden Fällen wegen Diebstahls verantworten. pol