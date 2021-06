Das Comedy-Format „Lachnacht“ soll wieder mit mehr Zuschauern möglich sein. Das geht momentan nur im Außenbereich. Deswegen möchten der Moderator Atze Bauer und der Agenda-Arbeitskreis Kultur am Freitag, 16. Juli, die Comedy-Veranstaltung mit vier verschiedenen Auftritten im Innenhof der Fortuna-Kulturfabrik erstmals als Open Air anbieten. Sollten die Wetteraussichten sehr schlecht sein, wird sich der Veranstalter in der Woche vor dem Termin an die Besucher wenden. Die Besucher werden im Hof nach Haushalten im Abstand von 1,5 Metern platziert. Die Karte kostet 17 Euro im Vorverkauf bei Atze Bauer, Medbacher Tor 7, und der Fortuna-Kulturfabrik, online unter www.fortuna-kulturfabrik.de. Karten der letzten ausgefallenen Lachnacht am 20. März müssen in der Fortuna-Kulturfabrik im Vorfeld umgetauscht werden. Programmablauf: 1. Christoph Maul mit „Besser als sein Ruf“; 2. Kathi Wolf mit „Psychoparty – Psychisch korrekt. Politisch defekt “; 3. „Der Ente“ mit „In allem und jedem steckt etwas Musik!“; 4. Franziska Wanninger ( Foto ) mit „Furchtlos glücklich“. Foto : PR