Hauptzweck der kürzlich abgehaltenen Versammlung des Kunst- und Kulturvereins Herzogenaurach war die Neuwahl des Vorstandes. Der bisherige Erste Vorstand Manfred Braun konnte an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Von ihm lag jedoch ein schriftliches Grußwort an die Vereinsmitglieder vor, in dem er dem neuen Vorstand alles Gute wünscht.

Für die Neuwahl des Ersten Vorsitzenden wurde die bisherige Zweite Vorsitzende Brigitte Graf-Nekola vorgeschlagen. Sie

erklärte sich zur Kandidatur bereit und hielt eine kleine Grundsatzrede. Diese enthielt auch eine Vorausschau auf das kommende Jahr, in dem der Kunst- und Kulturverein am 17. März sein 20-jähriges Bestehen feiern wird. Darüber hinaus möchte sie das Spektrum des Vereins erweitern, etwa durch Einbeziehen moderner Medien oder Crossover mit Musik und anderen Kunstvereinen .

Die anschließende Wahl bestimmte Brigitte Graf-Nekola zur Ersten Vorsitzenden des Kunst- und Kulturvereins mit 22 Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Für das Amt des Zweiten Vorsitzenden wurde Martin Joerchel vorgeschlagen. Er nannte als eines seiner Ziele, die

Kommunikation innerhalb des Vereins schneller und konkreter zu gestalten. Das Plenum wählte Herrn Joerchel mit 22 Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Zur Dritten Vorsitzenden wurde Annette Batz mit dem gleichen Ergebnis gewählt.

Schriftführerin ist Gerlinde Fick-Meyer, Irene Haas wurde Schatzmeisterin. Als Beisitzer wurden für den erweiterten Vorstand Stefania Teltschik, Angelika Santer, Britta Reithmeier und Ulrich Backmerhoff vorgeschlagen und vom Plenum im Block gewählt. Zu neuen Rechnungsprüfern wurden per Wahl Monika Roth und Klaus Zeilner bestimmt.

Klaus Zeilner