Schon Karl Valentin hat das erkannt: Mit „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit “ wurde er bei der Vernissage der ersten Kunstausstellung in Röttenbach in diesem Jahr zitiert.

Was für ein Glück, dass Röttenbach so viele aktive Künstler habe, die es wieder einmal geschafft hätten, das Rathaus mit interessanten Kunstwerken zu verschönern, meinte die Organisatorin Rosi Felgenhauer-Sperr in ihrer Eröffnungsrede.

Der Abend war ein voller Erfolg: Viel Interesse, gute Gespräche und Stimmung der circa 150 Besucher zeigten, dass Kunst auch am Dorf viel Anerkennung bekommt. Der Tenor von Besuchern: Endlich wieder Veranstaltungen, es ist wieder was los und zu sehen.

Eigene digitale Musikkompositionen von Max Felgenhauer rundeten die Vernissage ab. 13 Künstler – Bärbel Geisler, Irene Haas, Cornelia Hicke, Gudrun Jabari, Trudi Kraft, Biggi Liebich, Birgit Müller, Leni Murach, Michael Richter , Thomas Schuster- Hörning, Thomas Storch, Jutta Wachs-Müller und Rosi Felgenhauer- Sperr – sind mit ganz unterschiedlichen Techniken künstlerisch vertreten.

Die Ausstellung kann bis Mitte Juli jeweils zu den Öffnungszeiten des Röttenbacher Rathauses besucht werden.