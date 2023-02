Eine gemeinsame Ausstellung der Partnerstädte Bozen und Erlangen nennt sich „Kunst kennt keine Grenzen“.

Farbenkraft und Originalität zeichnen die Werke der Künstlerinnen und Künstler der Lebenshilfe Südtirol mit Sitz in Bozen und der Lebenshilfe Erlangen aus. Durch die Partnerschaft der beiden Städte haben auch ihre Lebenshilfen zueinander gefunden und die Idee einer gemeinsamen Ausstellung entstand.

Nun sind ausgewählte ausdrucksstarke Bilder vom 2. März bis zum 2. Mai in der Stadtbibliothek Erlangen , Marktplatz 1, zu sehen. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 10 bis 18.30 Uhr. Eine Midissage ist am 24. April um 17 Uhr.

Beide Lebenshilfen bieten Menschen mit Beeinträchtigung seit vielen Jahren an, kreativ zu sein. Bei der Lebenshilfe Südtirol in Bozen haben zehn Mitarbeitende mit künstlerischer Begabung einen Arbeitsplatz in der „Kunstwerkstatt Akzent“. In der Ausstellung sind unter anderem Bleistiftzeichnungen zu sehen.

Erlangens Offene Behindertenarbeit (OBA) veranstaltet regelmäßig Mal-Workshops unter professioneller Leitung. Hier entstehen Leinwände mit Acrylfarben, die die Betrachter in Farben schwelgen lassen. red