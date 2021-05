Das Theater Kuckucksheim darf wieder auftreten und startet bereits am heutigen Freitag in der Kulturfabrik Fortuna mit dem Stück „Die Ficht’n in Weiher odder vier Temperamente in voller Fahrt“. Beginn ist um 20 Uhr. Bei dieser fränkischen Kerwa-Komödie von Helmut Haberkamm handelt es sich um Figurentheater für Jugendliche und Erwachsene (Bild). Zum Inhalt: Der Kerwa-Michel liebt es, Geschichten zu erzählen, und heute kommt er mit einer besonders aberwitzigen daher: Er erzählt von vier Kerlen, die während der Dorfkirchweih im fränkischen Schlehenbach nachts die „Kerwafichtn“ bewachen und zwar auf einem Floß. Denn der „Kerwabamm“ wurde im Vorjahr von Fremden brutal geschändet, und damit das nicht noch einmal passiert, wurde er diesmal auf einem Floß mitten im Dorfteich aufgestellt.Womit aber keiner gerechnet hat: Eine Sturzflut mit Wolkenbruch setzt alles unter Wasser und das Floß treibt plötzlich ziellos auf hoher See. Unfreiwillig zusammengewürfelt müssen die vier Kerle nun miteinander auskommen. Die Lage spitzt sich zu … Ein Spektakel für die ganze Familie ist dann am Sonntag, 30. Mai, 15 Uhr, die Aufführung „Der Räuber Hotzenplotz“. Karten gibt es unter kuckucksheim.de. Foto: privat