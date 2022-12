Am Freitag um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Gerald Brehm den Höchstadter Krippenweg in der Stadtpfarrkirche . Erstmals wird der Chor Liederkranz Höchstadt nach seiner Wiederbelebung und der coronabedingten Zwangspause unter seinem neuen Leiter Wolfgang Först auftreten. Am Samstag beschließt die Unternehmerfamilie Wedel aus Vestenbergreuth die „5 nach 5“-Besinnungsreihe um 17.05 Uhr in der Stadtpfarrkirche . Die musikalische Umrahmung übernehmen der Solotrompeter des Ensembles „Bavarian Brass“ und Kapellmeister der Stadtkapelle Höchstadt , Florian Zeh, sowie Gabriel Konjaev an der Orgel. Noch ist die zweite Station des Krippenweges in St. Georg zu sehen, „Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth“. Zur offiziellen Krippenwegeröffnung gibt es einen Umbau für eine weitere Darstellung der vorweihnachtlichen Szenerie. Foto: Gerhard Wirkner