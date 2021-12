Einen offiziellen Krippenweg quer durch die Höchstadter Altstadt gibt es heuer zwar nicht. In der Stadtpfarrkirche wurde der Krippenweg der St.-Georgs-Pfarrei dennoch festlich eröffnet.

Die erste Szene zeigt, wie der Erzengel Gabriel Maria die Botschaft bringt, Mutter des Heilands zu werden. Bis Samstagmittag steht dieser erste Aufbau noch zur Besichtigung frei. Ab Samstag folgt dann die zweite Szenerie, der Besuch Marias bei ihrer Verwandten Elisabeth, bevor am vierten Advent die Darstellung der Herbergsuche folgt. Dass an Weihnachten die Geburt Christi zu besichtigen ist, liegt auf der Hand.

Auch nach Weihnachten gibt es noch vier weitere Umbauten zu sehen. Mesner Gerhard Wirkner, Pastoralreferentin Monika Urbasik und das Team Riegler möchten gerade heuer den Menschen mit den unterschiedlichen Krippenszenen eine Freude bereiten.

Das Programm am 3. Advent

Am dritten Adventswochenende lädt die katholische St.-Georgs-Pfarrei zu Einkehr und Nachdenklichkeit ein. Am Samstag bietet der Pfarrgemeinderat Kerzen mit weihnachtlichem Motiv in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Marktplatz an, um daran das Licht von Bethlehem zu entzünden, das eine Woche später in Höchstadt durch die Pfadfinder übergeben wird. Am Samstagabend findet die Gebetsnacht „Joy and Pray“ in der Stadtpfarrkirche von 20 h bis 22 Uhr statt.

Zither im Gottesdienst

In den Gottesdiensten um 8.30 und um 10.30 Uhr zum dritten Advent erklingen am Sonntag adventliche Weisen des Bamberger Zithervirtuosen Peter Schauer. Um 17 Uhr fängt ein adventlicher Gottesdienst unter freiem Himmel im Kerzenschein der Lourdesgrotte an. Am Ende singt der Chor der Auerbacher Schulschwestern den „Englischen Gruß“.

Um 18 Uhr gestalten P. Wolfgang Schumacher und Pastoralreferentin Monika Urbasik zusammen mit Katharina Lutze (Gesang) und Reinhard Döring (Orgel) eine Adventsvesper. red