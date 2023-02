Die Krippensaison 2022/2023 findet mit den Tagen um Lichtmess in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena ihren Abschluss. Bereits davor waren die Krippenfreunde damit beschäftigt, die Gebäudekulisse umzustellen. Sie muss für die Hochzeitsfeier, die den Rahmen für das erste öffentliche Wunder Jesu bildet, komplett umgebaut werden.

Ein ganzer Palast ziert die Langseite der Darstellungen, in der die Hochzeitsgesellschaft ihren Platz findet. Mit dem Vorsitzenden der Krippenfreunde, Hans Schmitt, hatten zahlreiche Helfer die Aufgabe übernommen, die sperrigen und schweren Gebäudeteile aus dem Depot im Dachboden der Kaplanei in die Kirche zu bringen und aufzubauen. Erst nachdem die Gebäudeteile installiert waren, konnten die Figuren und ihre Accessoires von den Frauen aufgestellt werden.

Die Küche in der Szenerie ist mit Ofen und Regalen ausgestattet. Der Palast, der die Langseite der Szenerie einnimmt, strahlt in seiner Farbfassung und durch die Fenster. Die Tische und die Tafel sind mit Miniaturlebensmitteln bestückt, wie sie in neapolitanischen Krippen vorkommen: zum Beispiel Gemüse, Obst, Gebäck, viele verschiedene Käsesorten und Würste.

Die Krippenfreunde können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. So haben in Herzogenaurach zahlreiche Besucher bei den Ausstellungen die Krippen besichtigt. Auch die Krippenbaukurse sind stets ausgebucht.