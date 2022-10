In der Krippenwerkstatt der Krippenfreunde Herzogenaurach in Haundorf sind bei einem Kinderkrippenbaukurs zwei Mädchen und zwei Jungen als Krippenbauer in der Endphase ihrer Arbeit. Es entstehen sowohl heimatliche als auch orientalische Exemplare.

Werkstatt in der Alten Schule

Bereits seit Anfang Oktober läuft bei den Krippenfreunden Herzogenaurach in ihrer Werkstatt in der Alten Schule in der Haundorfer Straße 11 ein Kinderkrippenbaukurs. Nun war der fünfte von insgesamt sechs Werkstattterminen, die nötig sind, um eine Krippe zu erstellen. Die vier Kinder bauen unter Anleitung von erfahrenen Krippenbaumeistern ihre eigene Krippe.

Tipps von Karin Andree

Angeleitet werden sie von Krippenbaumeisterin Karin Andree und Krippenbaumeister Werner Heilmann sowie Kurslehrer Hans Schmitt. Diese stehen für Fragen zur Verfügung und unterstützen beim Bau.

Fiona Dittrich ist mit der Arbeit an ihrer Krippe für 14er-Figuren (diese sind 14 Zentimeter hoch) schon recht weit gekommen. Die Grundplatte ist modelliert und benötigt noch Farbe. Auch die Konstruktion des Stalls ist schon weit gediehen. Es geht nun an die Verbretterung des Giebels, auch die Ziegel müssen auf dem Dach noch angebracht werden. Mit Werner Heilmann stimmt sie sich ab, wie die Beleuchtung für das Gebäude am besten angebracht wird, um sie gut erreichbar zu gestalten.

Mehr Interessenten als Plätze

Auch bei den Kollegen sind die Bauprojekte mit Unterstützung der Krippenbaumeister schon weit fortgeschritten. Dass die Kurse sehr begehrt sind, ist daran zu erkennen, dass sich für den Krippenbaukurs für Erwachsene im nächsten Jahr schon mehr Interessenten angemeldet haben als Plätze vorhanden sind. Ein neuer Krippenbaukurs für Kinder ist für Herbst 2023 ebenfalls in Planung.

Die Krippen der Nachwuchskrippenbauer werden mit weiteren Krippen der Krippenfreunde Herzogenaurach ab dem ersten Adventswochenende in der Krypta der Marienkapelle für Besucher für insgesamt die vier Adventswochenenden zu besichtigen sein.