Am kommenden Mittwoch, 2. Februar, erinnert das Kirchenjahr der katholischen Kirche 40 Tage nach Weihnachten an die jüdische Verwurzelung des Jesus von Nazareth . Maria und Josef brachten gemäß jüdischem Gesetz das neu geborene Kind nach dem Bericht der Bibel 40 Tage nach seiner Geburt zur Weihe in den Tempel.

Die Krippenausstellung im nördlichen Schiff der Stadtpfarrkirche von Höchstadt zeigt derzeit diese biblische Szene und weist auf das Fest in der kommenden Woche hin.

Die Stadtpfarrkirche ist täglich, auch am Wochenende, von 8 bis 18 Uhr zur Besichtigung geöfffnet. Nach altem Brauch wird nach allen Sonntagsgottesdiensten der Blasiussegen erteilt, dieses Jahr im Freien. Um 10.30 Uhr beginnt am Sonntag auch ein eigener Kindergottesdienst zunächst in der Pfarrkirche, bevor er im Pfarrsaal fortgesetzt wird. red