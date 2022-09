Seit 25 Jahren werden an Krebs erkrankte Frauen in Erlangen von selbst betroffenen, ehrenamtlich tätigen Frauen in ihrer schwierigen Situation aufgefangen, unterstützt und begleitet. Dieses langjährige Engagement wurde nun in einer Feierstunde gewürdigt.

In einem kurzen Rückblick schilderte Marion Gebhardt, Leiterin der Gruppe Erlangen , die Entwicklung der Frauenselbsthilfe und das breite Tätigkeitsfeld. Verständnisvolles Zuhören, Beantwortung von Fragen und Vermittlung von Wissen aus der eigenen Erfahrung heraus gebe neu erkrankten Frauen Mut, Stärke und Lebensfreude zurück. Dies kam in den Grußworten der Stadt Erlangen , der Klinikleitung der Frauenklinik , der Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Erlangen und Monika Stumpp vom Landesverband Baden-Württemberg/Bayern würdevoll zum Ausdruck.

Ein Film, der im Zuge der Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Erlangen 2019 gedreht wurde, zeigte das Angebot der Selbsthilfegruppe sowie die eindrucksvollen Schilderungen von Betroffenen, die durch die Gruppe aufgefangen wurden und mit neuer Energie ihre Erkrankung bewältigt haben. Höhepunkt der Feierstunde war die Vorstellung eines Kunstprojektes, das unter der Anleitung von Kulturpädagogin Martina Dorsch entstanden ist. Das Motto der Selbsthilfegruppe – „Mutig, bunt, aktiv “ wurde mit viel Farbe und Fantasie auf Leinwände gebracht.

Interessierte erhalten Informationen über frauenselbsthilfe.de/erlangen.html oder fsh-gruppe-erlangen@gmx.de. red