Der Förderkreis „Pro Musica“ veranstaltet einen Kammermusikabend mit dem „Iris Trio“ am Samstag, 13. Mai, ab 19.30 in der Fortuna-Kulturfabrik.

Die Musikerinnen Christine Carter (Klarinette), Zoe Martin-Doike (Viola) und Anna Petrova (Klavier) begeistern seit fast zehn Jahren in zahlreichen Konzerten in Nordamerika und Europa.

Die internationale Presse bescheinigt ihnen laut einer Pressemitteilung „kaum zu übertreffende Klangschönheit mit markantem Ausdruck“ und „zügellose Spielfreude und Risiko“. Das kanadische Magazin „Whole Note“ bezeichnete das Trio als „absolut atemberaubend“.

Die drei Musikerinnen unterrichten an renommierten Universitäten in Kananda und den USA. Martin-Doike ist zudem Mitglied des berühmten „ Metropolitan Opera Orchestra“ in New York City.

Zusammen können die drei auf Auftritte in den bedeutendsten Konzerthäusern der Welt, von der Carnegie Hall in New York bis zum Concertgebouw in Amsterdam, zurückblicken.

Im ersten Teil bringen die Musikerinnen das sogenannte „Kegelstatt-Trio“, KV 498, von Wolfgang Amaeus Mozart zu Gehör. Mozart ist sozusagen der Erfinder dieser außergewöhnlichen Trio-Besetzung. Die Klarinette war damals noch ein relativ neues Instrument, die Komposition ist damit ein Glücksfall für die Kammermusik .

Mit seinem 1786 komponierten Werk, „angeblich angeregt und hingeworfen in lauter Runde zwischen zwei Schwüngen auf der Kegelbahn“ , inspirierte Mozart unter anderem Robert Schumann und Max Bruch zu Kompositionen in entsprechender Besetzung.

Im zweiten Teil des Konzertes präsentiert das „Iris Trio“ mit „Blue Chapter“ den ersten Teil seines mehrjährigen Vorhabens „Project Earth“ mit Werken von Florian Hoefner, dem in Höchstadt aufgewachsenen deutsch-kanadischen Komponisten und Jazzpianisten − und Ehemann der Klarinettistin Christine Carter. Hoefners Kompositionen bringen Elemente aus Jazz und Folk in die Spielpraxis der zeitgenössischen klassischen Musik ein. red