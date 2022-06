Am Samstag, 18. Juni, findet um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Mühlhausen ein Gitarrenkonzert statt. Lorenz Polifke ( Mühlhausen /Linz) bietet sein aktuelles Repertoire an klassischer Gitarrenmusik dar.

Das Programm beinhaltet Solostücke aus der Gitarrenliteratur vom Barock bis zur Moderne, gemischt mit eigenen Kompositionen und Arrangements. Lorenz Polifke studiert seit 2020 an der Anton-Bruckner-Universität in Linz (Österreich) bei Professor Campbell Diamond.

Vernissage

Im Anschluss an das Konzert ist am Samstag die Vernissage einer Bilderausstellung von Ulrike Polifke im evangelischen Gemeindehaus in Mühlhausen . Die Ausstellung trägt den Titel „ICH – DU – ES – SIE – ER – SCHÖPFUNG – Sehnsucht nach einer heilen Welt“. Zu sehen sind aktuelle Arbeiten in Öl, Acryl und Aquarell von Ulrike Polifke.

Themenabende

Zu der Ausstellung, die bis zum 5. September dauert, gibt es Themenabende. Dabei werden unter einem bestimmten Blickwinkel thematische Impulse gegeben. Am Samstag, 17 Uhr „ER – die göttliche Schöpfung“ (im Anschluss an das Gitarrenkonzert ); Freitag, 1. Juli, 19 Uhr: „ES – Mitgeschöpfe“; Freitag, 8. Juli, 19 Uhr: „SIE – die weibliche Schöpfung“ (umrahmt von Gitarrenmusik); Freitag, 22. Juli, 19 Uhr: „DU – bist ein Teil davon “; Montag, 5. September, 13 Uhr: „ICH – meine Welt soll bunt sein“ (Malworkshop für Groß und Klein am Kirchweihmontag, umrahmt von Gitarrenmusik von Lorenz und Clemens Polifke). red