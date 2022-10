In seiner neuen Ringvorlesungsreihe gibt das Jüdische Museum Franken in Fürth , Königstraße 89, Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre neueste Forschung zur fränkisch-jüdischen Geschichte vorzustellen – oftmals noch, bevor es zu einer Veröffentlichung kommt.

Franziska Strobel forscht seit einigen Jahren im Zuge ihrer Promotion zur jüdischen Geschichte Fürths in der frühen Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert. In ihrem Vortrag „Zeiträume – Schabbat und Sonntag, Schulklopfer und Kirchenglocken – Variable Kontakträume zwischen Fürther Juden und Christen “ am Dienstag, 25. Oktober, 19 Uhr, referiert Strobel ( Katholische Universität Eichstätt ) über neue, bisher unbekannte Aspekte jüdischen Lebens in Fürth .

Nutzung des Lebensraums

Zeit schafft Räume – bestimmte Zeiten im Alltag der Menschen verändern die Nutzung ihres Lebensraums. Im 17. und 18. Jahrhundert gibt vor allem die Religion den Menschen einen festgefügten Rahmen vor, der Tag, Woche und Jahr gliederte. Diese Strukturierung unterschied Juden und Christen .

Während für die einen der Samstag Ruhetag und Sonntag Arbeitstag war, ruhten die anderen sonntags und arbeiteten samstags. Ebenso differierten die täglichen Gebetszeiten und Feiertage.

Der Vortrag geht der Frage nach, wie religiöse Praktiken und Traditionen das Zusammenleben der Menschen konkret beeinflussen und in welchem Kontext dies zu Konflikten führte. Waren die religiös getrennten, doch für alle einsehbaren öffentlichen Räume für die Einwohner überhaupt Thema oder fielen diese Unterschiede nur Außenstehenden auf, die in ihrem Alltag nicht mit jüdischem Leben konfrontiert waren? Der Vortrag versucht einen ersten Einblick in die Situation vor Ort an einigen ausgewählten Beispielen.

Franziska Strobel promoviert seit 2018 zum Thema „Kontakte und Konflikte zwischen Juden und Christen im Rahmen lokaler Koexistenz in Fürth – 1648-1792“.

Eintritt und Anmeldung

Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt fünf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an besucherservice@juedisches-museum.org. red