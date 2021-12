„Lesen ist Kino im Kopf“ – unter diesem Motto fand der diesjährige Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen an der Ritter-von-Spix-Schule statt. In den letzten Wochen bereiteten sich die Schüler auf den Wettbewerb vor. Bei einer Buchpräsentation stellten sie den Mitschülern ihre Lieblingsbücher vor und lasen eine kurze Textstelle daraus. Jede Klasse kürte am Ende einen Klassensieger im Vorlesen.

Die fünf besten Vorleserinnen Violetta Lösch (6AG), Paula Fischer (6Bg), Lucia-Sophie Thomas (6c), Lilly Götz (6d) und Susan Sopart (6e) traten am vergangenen Freitag beim Vorlesewettbewerb an. Sie lasen der Jury, bestehend aus Rektor Michael Ulbrich, Konrektorin Diana Scheidt und der Lehrkraft Nadine Adolph, aus ihren Lieblingsbüchern vor. In einer zweiten Runde mussten die Kandidatinnen einen unbekannten Text möglichst flüssig, fehlerfrei und gut betont vorlesen. Alle Schülerinnen lasen sehr engagiert. So fiel es der Jury gar nicht so leicht, einen Sieger zu küren. Violetta Lösch (6AG) hatte am Ende die Nase vorn und gewann den Wettbewerb. Alle Schülerinnen bekamen von Rektor Ulbrich eine Urkunde sowie ein Buchpräsent überreicht. Die Schulsiegerin wird Anfang des nächsten Jahres beim Kreisentscheid gegen die Sieger der anderen Schulen antreten. red