Trotz der nicht gerade günstigen Wetterprognose lockte das Klosterfest zahlreiche Besucher aus der Kirchengemeinde , aber auch aus der näheren Umgebung nach Münchaurach.

Auch von einigen kurzen Regenschauern am frühen Nachmittag ließen sich die Besucherinnen und Besucher nicht abschrecken. Am Ende zeigte sich auch wieder die Sonne, und die Mienen der Vereinsleitung des Heimat- und Gartenbauvereins hellten sich wieder auf. Schließlich gab es nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Peter Söder eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Dazu gab es mit den „Dachsbacher Volksmusikanten“ auch die passende musikalische Unterhaltung.

Honig und Obstbrände

An der Kuchen- und Kaffeetheke bildete sich eine Schlange, denn die hausgemachten Torten und Kuchen der Vereinsmitglieder sind schon lange kein Geheimtipp mehr. Wie schon in den Vorjahren wurden regionale Produkte angeboten wie Honig vom Imker Gerhard Schuh. Am Nachbarstand lockte Lorenz Saalbaum, der aus seiner Brennerei Obstbrände zum Kauf und zur Verkostung anbot. „Einen guter Schluck passt zu einem guten Mittagessen, und bei meinen Bränden gibt es auch kein Kopfweh“, versprach er bei der Verkostung.

Ins benachbarte evangelische Gemeindehaus lockte der Malkreis mit dem Münchauracher Maler Wolfgang Knobl und einer Gemäldeausstellung sowie ein Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei. Zudem wurden vor der Klosterkirche Blumen, Pflanzen und Obst angeboten.

Trempelmarkt für Kinder

Neu in diesem Jahr waren „gestrickte Blumen“, und wie schon in den Vorjahren gab es Keramikprodukte für Haus und Garten. Neben der Klosterkirche gab es einen kleinen Kindertrempelmarkt; so ging manches Spiel oder Buch über den Verkaufstisch. Die Jüngsten konnten sich schminken lassen.

Besondere Aufmerksamkeit bekam die Gesangsgruppe „Voice Garden“ mit ihrem A-capella-Gesang, die dann von der Jugendkapelle Aurachtal abgelöst wurde.

Das Klosterfest fand erstmals 1986 statt. Der damalige Vereinsvorsitzende Ulrich Bürks wollte damit den damals neugegründeten Verein vorstellen und die Menschen zusammenbringen. Dass dies gelungen ist, bestätigte Vorsitzende Michèle Becker: „Wir haben Stammgäste aus der gesamten Umgebung, und dank unserer freiwilligen Helfer ist das Fest bei passendem Wetter auch immer ein Erfolg.“