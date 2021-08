„Wir sind froh, dass wir mit Hilfe von Spendern dieses kleine, aber so hilfreiche Gerät anschaffen konnten“, so Rettungsdienstleiter Thomas Roschmann von der Johanniter-Unfallhilfe in Schlüsselfeld . Das neue, tragbare CO-Messgerät sieht unscheinbar aus, kann aber Leben retten: Über einen elektronischen Clip am Finger misst das Gerät den Kohlenstoffmonoxidgehalt im Blut. So lässt sich eine Vergiftung feststellen, die zu Sauerstoffmangel führen kann.

Das Atemgift Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Kraft- und Brennstoffe und kann oft tödliche, aber auch leichte, nicht sofort erkennbare Vergiftungen verursachen. Das geruchslose Gas kann sich unbemerkt verbreiten, zudem sind die Symptome bei den Betroffenen unspezifisch und damit nicht leicht zuzuordnen. Hier hilft das Messgerät , mit dem sich (lebens-)gefährliche Gesundheitszustände sofort feststellen lassen.

Zur Standardausrüstung gehört es dennoch weder im Bevölkerungsschutz noch im Rettungsdienst. Dank der Unterstützung durch regionale Unternehmen kann zumindest bei den oberfränkischen Johannitern diese Lücke nun geschlossen werden: Morelo Reisemobile und die Braumanufaktur Hertl aus Schlüsselfeld , die Martin Bauer GmbH aus Vestenbergsgreuth und Bestattungen Mang aus Forchheim spendeten zusammen 3300 Euro und finanzierten damit den Großteil der Kosten. red