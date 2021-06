Die Dettelbacher Wallfahrt musste wegen Corona ausfallen. Am Wochenende fand dafür ein kleiner Ersatzgottesdienst statt. Die Wallfahrtsleiter der einzelnen Gruppen fanden sich zu einer feierlichen Eucharistiefeier

in der Wallfahrtskirche zur Maria im Sand in Dettelbach ein. Dabei wurde der toten Wallfahrer gedacht und Willi Mehler, der „Mann für alles“, für seine über 25 Jahre treuen Dienste an der Wallfahrt geehrt.

Viele Herzogenauracher Wallfahrer nahmen an dem Gottesdienst teil, den Stadtpfarrer Helmut Hetzel zelebrierte. Anschließend gab es noch ein Probesitzen auf den zwei restaurierten Herzogenauracher Bänken vor Ort. red