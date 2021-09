In Höchstadt wird vom 11. bis zum 20. September eine Art Pop-up-Kerwa gefeiert. Die Schaustellerfamilie Störzer lädt in den Engelgarten ein, wo Fahrgeschäfte wie der „Schmetterling ( Disco Swing)“, ein Kinderkarussell und weitere Kirmesklassiker warten. Für die hungrigen Besucher ist ebenfalls gesorgt, den Durst der Gäste stillen das Riegler-Team und die Kerwaburschen an ihrem Ausschank. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Am Mittwoch gibt es von 14 bis 18 Uhr einen Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen. Foto: Christian Bauriedel