Der Heimatverein Herzogenaurach hat kürzlich zu seiner Hauptversammlung eingeladen. Der Höhepunkt des Abends war der einstimmig gefasste Beschluss der Versammlung, den ehemaligen, langjährigen Vorsitzenden Klaus-Peter Gäbelein zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Vorsitzender Stephan Wirth würdigte die herausragenden Leistungen Gäbeleins und überreichte dem geehrten Mitglied die Ernennungsurkunde sowie ein Geschenk.

Brauwesen in Herzogenaurach

In der restlos besetzten Gaststätte „Frische Quelle“ freute sich Wirth, dass sein Kassenwart Daniel Frötsch eine positive Bilanz zog. Zudem referierte Kreisheimatpfleger Manfred Welker mit seinem Vortrag „Weißes Roß und Schwarzer Bär“ über Brauwesen und Gaststätten in Herzogenaurach in früherer Zeit. red