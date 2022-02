„Klaro!“ verbindet die Lyrik der europäischen Musik mit der rhythmischen Kraft des amerikanischen Jazz. Den Bogen spannen Karolina Strassmayer und Drori Mondlak von Grooves und poetischen Balladen bis hin zu explosivem Swing. Die ausgezeichnete Flötistin und Altsaxofonistin Karolina Strassmayer leitet mit dem brillanten Schlagzeuger Drori Mondlak das Quartett.

Drori Mondlak musizierte über 20 Jahre in New York, wo er mit Jazzgrößen wie Frank Foster und Joe Williams auftrat und 2001 Karolina Strassmayer kennenlernte. Von der New Yorker Jazzszene kam Strassmayer nach Köln, wo sie als erste Frau der WDR Big Band beitrat.

Der Pianist Christian Elsässer ist als Professor für Komposition und Jazz an der Hochschule für Musik und Theater München tätig. Sein Album Seemingly wurde mit dem Echo-Jazz ausgezeichnet.

Am Bass spielt Thomas Stabenow, der bereits 1986 Mitglied der Peter Herbolzheimer Rhythm Combination & Brass war. Gemeinsam präsentieren die vier Musiker eine Mischung aus spontaner Gruppenimprovisation und komponierten Stücken, stets geprägt von lyrischer Schönheit und rhythmischem Drive. Das neue Album „Freescapes“ soll laut Pressemitteilung Ende März erscheinen.

Karten im Vorverkauf

Das „jazz!3“-Konzert findet am Freitag, 11. März, um 20 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik statt. Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro (ermäßigt 10 Euro) unter 0174/30176. red