Dieses Jahr freuen sich die Kita Kunterbunt und die Mittagsbetreuung Logo in Adelsdorf über einen Spendenbetrag von jeweils 1120 Euro – so hoch war der Erlös der JU-Christbaumaktion. Insgesamt konnte also die Rekordsumme von 2240 Euro gespendet werden.

„Es gibt schon viele Ideen im Team, was man mit dieser doch recht beträchtlichen Summe anfangen könnte“, so Sabrina Wendler, die Leiterin der Kita Kunterbunt. „Auf jeden Fall soll es den Kindern zugute kommen, nachdem das vergangene Jahr aufgrund des großen Wasserschadens ja für alle Beteiligten sehr schwierig war.“ Genauso freute sich die Mittagsbetreuung, vertreten durch Johannes Zeiher. Man werde mit dem gespendeten Geld neues Bastelmaterial beschaffen. Und da der Betrag höher ausfiel als erwartet, werde man sich zusätzlich etwas einfallen lassen. „Es könnte ja sein, dass wir gar nicht so viel Platz für solche Massen an Bastelmaterial haben.“

Seitens der JU Adelsdorf hob Vorsitzender Nico Kaukper hervor, das Besondere an der seit 30 Jahren durchgeführten Aktion sei, dass die Spenden immer im Ort bleiben.