Die Kinofans aus Lonnerstadt und der Umgebung haben entschieden: Wenn die Kinotour des Energieversorgers N-Ergie am Mittwoch, 31. August, zu Gast ist, wird der Film „Wunderschön“ auf der großen Open-Air-Kinoleinwand gezeigt. Mit deutlicher Mehrheit stimmten die Filmfans für die deutsche romantische Komödie ab.

Der Kinoabend startet ab 18 Uhr mit einem bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie. „Film ab“ heißt es bei Einbruch der Dunkelheit gegen 20 Uhr.

Vorverkauf startet

Ab sofort gibt es auf der Veranstaltungsseite unter n-ergie-kino-tour.de/spielort/lonnerstadt/ Karten für den Kinoabend am 31. August im Vorverkauf. Diese kosten 5,50 Euro, bei manchen Zahlungsarten kommt gegebenenfalls eine geringe Gebühr hinzu. An der Abendkasse gibt es die Karten für sechs Euro vor Ort. Die Veranstaltung findet laut Pressemitteilung des Unternehmens bei jedem Wetter statt.

Der gesamte Erlös aus dem Ticketverkauf kommt gemeinnützigen Einrichtungen vor Ort zugute. Welche das sind, entscheiden die Kommunen selbst. Darüber hinaus profitieren Vereine vor Ort von den Erlösen, die sie durch den Verkauf von Essen und Getränken erzielen.

Informationen zum Film

In dem Film „Wunderschön“ kehren fünf sehr unterschiedliche Frauen dem ständigen Optimierungswahn den Rücken. Die zweifache Mutter Sonja hat Probleme mit ihrem Körper. Ihre Freundin Vicky glaubt nicht an die Gleichberechtigung . Das Model Julie hat Probleme mit den Anforderungen der Modebranche. Julies Mutter hat währenddessen Probleme mit ihrem Mann Wolfi. Außerdem träumt Leyla davon, so wie Julie auszusehen. Der Film dauert 132 Minuten und ist freigegeben ab sechs Jahren. red