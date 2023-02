Das Jugendbüro veranstaltet am Sonntag, 12. Februar, im Familienstützpunkt „ Gleis 3“ ein Kindertheater für Kinder ab drei Jahren. „Krowis Puppenbühne“ aus Nürnberg zeigt mit „Ritter Rudis Drachentrick“ eine lustige Rittergeschichte mit viel Abenteuer, Drachengebrüll und einigen Überraschungen.

Zum Inhalt: Prinzessin Annabell wünscht sich nichts sehnlicher, als der ewigen Langeweile in ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Ihr Vater, König Kugelrund, will sich immer nur mit dem Essen beschäftigen, aber satt ist die Prinzessin schon lange. Sie will Spaß und Abenteuer erleben und das am besten an der Seite eines richtig guten Freundes. Um diesen zu finden, wird ein großes Ritterturnier veranstaltet, ein spannendes Duell zwischen Ritter Rudi von „Burg Kniggerbogger“ und Ritter Alfonso von „Castello di Gelati Stracciatella“ beginnt. So manche Rittertugend wird dabei auf die Probe gestellt.

Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr und endet um circa 15.50 Uhr. Einlass in den Cafébereich ist ab 14.30 Uhr, Einlass in die Halle ab 14.45 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person. Nach der Vorstellung gibt es im Café Waffeln, Kaffee und Kaltgetränke. Weitere Informationen unter eckental.ferienprogramm-online.de. red