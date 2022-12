Das Markgrafentheater Erlangen lädt ein zu einer Familienvorstellung am Montag, 26. Dezember, 17 Uhr. „In einem tiefen, dunklen Wald “ hießt das Kinderstück zur Weihnachtszeit von Paul Maar . Es ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren.

Die verwöhnte Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora findet keinen passenden Bräutigam. Für sie steht fest: Ein Untier muss her. Denn geraubte Prinzessinnen werden von mutigen Prinzen befreit – und heiraten dann wen? Den mutigen Prinzen, klar. Also packt sie ihren Koffer und zieht in den Wald zu einem fürchterlich stinkenden, aber zum Glück vegetarischen Ungeheuer.

Der Bamberger Paul Maar („Das Sams“) begeistert mit seinen Geschichten eine junge wie erwachsene Leserschaft gleichermaßen. In dieser Erzählung zerpflückt er genüsslich sämtliche Märchenklischees. Die Regie führt Inda Buschmann. Es spielen Juliane Böttger, Rudolf Klein, Robert Naumann, Jost op den Winkel und Lola Mercedes Wittstamm.

Wie jedes Jahr werden nach den Familienvorstellungen Spenden für einen guten Zweck gesammelt. In diesem Jahr unterstützt das Theater Erlangen das Projekt „Erlanger Klimaführerschein“ der Bürgerstiftung Erlangen . red