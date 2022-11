Die Kindergruppe „Naturbande“ des Bundes Naturschutz (BN) hat sich in Röttenbach fest etabliert. Alle zwei Wochen erfreuen sich die Kinder an Naturbeobachtungen und vielfältigen Aktionen in Wald, Wiese und am Bach und Weiher.

Im November veranstaltet die Gruppe jedes Jahr einen Lagerfeuernachmittag. Dazu sind auch die Eltern eingeladen. In diesem Jahr wurden Stockbrot und Marshmallows über der Glut geröstet, ein Punschtopf hing über dem Feuer, und Kinder wie Erwachsene lauschten einer Geistergeschichte.

Sie konnten auch den Naturfilmer Josef Röhrle und Barbara Bauer von Bündnis 90/Die Grünen begrüßen. Röhrle hat Einnahmen von seiner Filmvorführung in Höhe von 200 Euro an die Kindergruppe gespendet. red