Kürzlich haben drei Kindergartengruppen aus der beiden katholischen Kitas Sancta Maria in Adelsdorf und zwei Kindergartengruppen aus der katholischen Kita St. Theresia in Aisch im katholischen Pfarrzentrum in Adelsdorf Theaterluft geschnuppert. Insgesamt waren es 120 Kinder. Stefan Kügel vom Theater Kuckucksheim in Heppstädt führte das Stück „Olles Reise zu König Winter“ auf. Das Stück basiert auf einem 100 Jahre alten Buch von Elsa Beskow.

Viele Begegnungen auf dem Weg

Die Handlung des Stücks: Endlich ist der Schnee da und Olle kann seine neuen Skier ausprobieren. Er macht sich auf den Weg zum Schloss von König Winter. Auf seiner Reise hat er viele interessante Begegnungen.

Stefan Kügel spielte dabei mit verschiedenen Theatertechniken und untermalte alles mit vielen lustigen Liedern.

Die Kinder waren restlos begeistert. „Mir hat am besten gefallen, als Olle mit den Skiern durch den Wald fuhr“, erzählt der kleine Niklas. Lena fand es lustig, dass der Seelöwe mit der Klobürste die Zähne geputzt hat. Und Elias schwärmte vom König Winter, „weil der den Schnee gemacht hat“.