Der Krieger- und Kameradschaftsverein hielt seine Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus. Vor einem voll besetzten Saal trugen die Heuchelheimer Kinder Lieder, Gedichte und Geschichten vor.

Mit dem Lied „100.000 Friedenslichter“ wurde die Feier eröffnet. Die Kinder zogen mit Lichtern auf einem Holzstern in den weihnachtlich geschmückten Raum ein, so dass gleich eine besinnliche Stimmung entstand. „In der Weihnachtsbäckerei“ lautete das nächste Lied, und die kleinen und großen Kinder waren mit Eifer an der aufgestellten Küche beim Backen. Natürlich durfte der Nikolaus nicht fehlen: Er beschenkte die Kinder mit Süßigkeiten und Gaben, die vom Verein gestiftet wurden. Dem Nikolaus trugen die Kinder Gedichte und Lesestücke vor. Cecilia Holley spielte ihm Weihnachtslieder vor. Der Nikolaus war voll des Lobes, denn die Kinder trugen durch ihr Mitwirken doch wesentlich zu den gemütlichen Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre bei.

Sankt Nikolaus hatte auch für die Erwachsenen einige besinnliche und mahnende Worte dabei. Mit dem Lied „Wir tragen dein Licht“ verabschiedeten sich die Kinder , sie stellten das Friedenslicht auf den Tischen der Gäste ab.

Vorsitzender Gerhard Feller bedankte sich bei den Kindern . Die Besucher konnten sich stärken und noch einige schöne Stunden verbringen. Er dankte auch den Eltern, die mit ihren Kindern die Gedichte und Lieder eingeübt hatten. See