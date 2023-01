40 Tage nach Weihnachten feiern katholische Christen das Fest der Darstellung des Herrn oder wie es im Volksmund heißt den „Lichtmesstag“. Den biblischen Hintergrund für dieses Fest bietet eine Überlieferung in den ersten Kapiteln des Lukasevangeliums. Maria und Josef befolgten den Brauch der jüdischen Religion, den erstgeborenen Sohn 40 Tage nach der Geburt im Tempel Gott zu weihen.

Bis Ende der 1960er Jahre dauerte die Weihnachtszeit bis zum Donnerstag, 2. Februar. Bis dahin brachten die Gläubigen Kerzen in die Kirche mit, um sie segnen zu lassen. Der Lichtglanz von Weihnachten sollte symbolisch mit diesen gesegneten Kerzen weiter leuchten in die Aufgaben des Alltages hinein.

Um diesen Brauch am Leben zu erhalten, bietet die St.-Georgspfarrei verschiedene Gottesdienste zur Feier des Lichtmesstages an: Am Donnerstag um 8.30 Uhr beginnt laut Pressemeldung ein Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Dabei werden Kerzen gesegnet, die den ganzen Tag über zur Mitnahme mit der Bitte um eine freiwillige Spende bereitstehen. Das katholische Pfarramt bittet, diese Kerzen besonders Alten und Kranken zu widmen oder an Menschen zu übergeben, „in deren Leben es momentan dunkel geworden ist“.

Kinder sind eingeladen

Auch für die Gräber der Verstorbenen stehen Kerzen bereit. Am Abend um 18 Uhr fängt eine kurze Segensfeier auf dem Kirchplatz an. Kinder sind besonders dazu eingeladen. Eine Prozession führt mit der Osterkerze in die Kirche. In der Etzelskirchener St.-Jakobus-Kirche und in der Sterpersdorfer St.-Vitus-Kirche beginnt um 19 Uhr ebenfalls ein Lichtmessgottesdienst. In der Gremsdorfer St.-Ägidius-Kirche wird die Lichtmessfeier am Samstag um 17.30 Uhr nachgeholt.

Für den Höchstadter Diakon Christian Ulbrich, der sich am 1. Juli für Gott als Priester weihen lässt und sich der Kirche für sein ganzes Leben zur Verfügung stellt, wird in der Stadtpfarrkirche am Lichtmessabend um 19 Uhr der Rosenkranz gebetet. red