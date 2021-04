Der Heimatverein Etzelskirchen muss die Kirchweih für das Jahr 2021 zu seinem Leidwesen erneut absagen. Um ein bisschen Kerwa-stimmung aufkommen zu lassen, möchte der Verein am Samstag, 8. Mai, eine Aktion mit dem Motto „Etzelskerwa@home“ starten. Dabei können sich alle Interessierten die Kirchweih nach Haus schicken lassen. Zum Angebot stehen eine Brotzeit und ein extra für diese Aktion gebrautes Festbier. Außerdem backen die Etzelskirchner Originale Küchle, die bestellt werden können, teilt der Verein mit.

Die Auswahl an Gerichten, Preise sowie Bezahlmöglichkeiten können über die Homepage des Heimatvereins (www.etzelskirchen.de) eingesehen werden. Der Verein bittet um Verständnis, dass die Pakete kontaktlos am Samstag 8. Mai, zwischen 15 und 18 Uhr bei der gewünschten Lieferadresse abgegeben werden. Die Bestellung muss spätestens bis Sonntag, 2. Mai, unter Telefon 0176/63211397 oder per E-Mail an etzelskerwaathome@heimatverein-etzelskirchen.de eingegangen sein. red