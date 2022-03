In der Zeit von Samstag bis Montag entwendeten Unbekannte beide amtlichen Kennzeichen eines Opel Corsa, der am Schleifweg in Höchstadt geparkt war. Die Polizei Höchstadt ermittelt und sicherte Spuren am Opel . Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Rufnummer 09193/63940 zu melden. red