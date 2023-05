Bei der Hauptversammlung des Katholischen Frauenbundes Höchstadt sind fünf Mitglieder für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden: Maria Brehm, Hildegard Dietl, Christa Felkel, Helga Flegel und Anna Maria Römer.

Bei den ebenfalls anstehenden Neuwahlen kam es zu einem Wechsel im Leitungsteam: Andrea Stocklassa stand nach zwölf Jahren für eine Wiederwahl im Vorstand nicht mehr zur Verfügung.

Für sie rückte Karola dos Reis Goncalves als Ansprechpartnerin im Leitungsteam nach. Als Vertreterin steht ihr Sabine Schäfer zur Seite.

Die liturgischen Angebote des Frauenbundes liegen weiterhin in den bewährten Händen von Andrea Stocklassa. Ausgeschieden sind ebenfalls Renate Lehmann und Christiane Rabl, während Anna Maria Römer das Team wieder verstärkt.

Der Frauenbund erklärt in einer Pressemitteilung, dass sich die Mitglieder auf die anstehenden Aufgaben und Angebote freuen.

Nach einer kürzlich von Andrea Stocklassa gestalteten und von Irina Konjaev an der Orgel begleiteten Maiandacht in der Klosterkirche in Gremsdorf findet am 17. Juni eine Tagesfahrt nach Bayreuth statt, für die noch bis zum 1. Juni Anmeldungen entgegengenommen werden. red