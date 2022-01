Wachenroth — „Die Landwirtschaft war ihr Ding“, erzählen ihre Töchter . Für Katharina Schilk, geborene Lang, war die Arbeit auf dem Hof nicht einfach eine Pflicht, sondern Lieblingsbeschäftigung. Jetzt feierte die Kleinwachenrotherin im Kreise ihrer Familie ihren 90. Geburtstag.

Im Notfall gibt sie die Flasche

Noch heute gebe sie gerne Anweisungen, was zu tun sei, sagen ihre Angehörigen. Ihr ganzer Stolz wären immer ihre Tiere gewesen. Dank der hervorragenden Versorgung, die sie ihnen zukommen ließ, seien die Tiere nie krank gewesen. Kühe, Schweine, auch Mutterschweine und Ziegen hielt sie einst auf ihrem bäuerlichen Anwesen. Noch heute gibt es Schafe. Auch sie bekommen die ganze Zuwendung der Jubilarin. Wird ein Kleines nicht von seiner Mutter angenommen, gibt sie ihm die Flasche.

Im Sommer sitzt die Jubilarin gerne vor dem Haus, ihrem Geburtshaus, in dem sie noch in der eigenen Wohnung lebt. Das ist möglich, weil ihre Kinder – zwei Töchter und ein Sohn – in unmittelbarer Nähe leben. Katharina Schilks Ehemann Philipp ist bereits vor dreißig Jahren verstorben.

Nach dem Krieg lernte der junge Philipp beim Vater von Katharina das Schuhmacherhandwerk. Das junge Mädchen hat sich wohl gerne in der Schusterwerkstatt aufgehalten. Denn zwischen dem Lehrling und der Tochter des Hauses hat es eines Tages gefunkt. 1954 wurde geheiratet. Zwei Töchter und ein Sohn machten die junge Familie komplett. Während seine Frau die Landwirtschaft betreute, arbeitete der Familienvater gleich nebenan bei der Firma Röckelein.

Gottesdienst im Fernsehen

Die gesundheitliche Verfassung macht es der 90-Jährigen heute nicht mehr möglich, den Gottesdienst in der Wachenrother Kirche zu besuchen. Deshalb gehört es zum festen Tagesablauf der gläubigen Christin, dass sie täglich den Gottesdienst im Fernsehen miterlebt. Zum Geburtstag gratulierten der Oma und Uroma drei Enkelkinder und zwei Urenkel. Bürgermeister Friedrich Gleitsmann überbrachte Glückwünsche der Marktgemeinde Wachenroth .