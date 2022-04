Der Fischereiverein Höchstadt bietet am Sonntag, 10. April, an der Vereinshalle am Kieferndorfer Weg 75a Karpfenchips zum Abholen und zum Verzehr vor Ort an und zwar von 11 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr. Es sind zwingend Vorbestellungen erforderlich. Anmeldeschluss (ausschließlich unter 0151/17428276) ist Freitag, 8. April. Es gelten Hygienevorschriften. red