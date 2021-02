Bernhard Panzer

Im zweiten Anlauf gelang der Stadt die Ausschreibung von Kanalbaumaßnahmen in zwei Wohnstraßen. Nachdem eine getrennte Vergabe zunächst gescheitert war, wurden die beiden Aufträge nun zusammengefasst und erneut ausgeschrieben.

Zum Zuge kommt die Baufirma Raab aus Ebensfeld. Sie gab nun ein Angebot ab, das im Rahmen der Kostenberechnung liegt. Der Kanalbau betrifft die Kantstraße und die Stichstraße zur Sandstraße.

Erstes Angebot lag weit drüber

Beide Maßnahmen waren nicht zustande gekommen, da die Angebote nicht tragbar waren, wurde in der letzten Stadtratssitzung informiert. Für die Kantstraße lag demnach nur ein einziges Angebot vor, das weit über der Kostenberechnung lag. Und auch in der Sandstraße war man nicht erfolgreich, die Ausschreibungen mussten aufgehoben werden.

So wurden beide Maßnahmen nun gemeinsam erneut ausgeschrieben. Auch jetzt gab es nur ein Angebot, dass aber wertbar gewesen sei, heißt es in der Sitzungserläuterung. Die Maßnahme in der Kantstraße liegt nun bei rund 866 000 Euro, was allerdings rund 15 Prozent mehr sind als die Kostenberechnung. Die kleinere Maßnahme kostet mit etwa 178 000 Euro sogar etwas weniger als die Berechnung. Die Gesamtsumme beider Aufträge liegt knapp über einer Million Euro.

Baubeginn im März

Die bauliche Umsetzung beider Maßnahmen soll im März beginnen und bis zum Jahresende abgeschlossen sein, wurde weiter informiert. An den Kanalbau in der Kantstraße schließt sich der Straßenbau an. Der soll dann zum Jahresende separat vergeben werden.

Der Kanal in der Kantstraße ist dringend zu erneuern, berichtet die Verwaltung. Schon deshalb war man nun froh, ein Ergebnis gefunden zu haben. Auch geht die Stadt nicht davon aus, dass man bei einer erneuten Ausschreibung ein günstigeres Ergebnis erzielt hätte, auch aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage. Außerdem sind die Leistungen der Herzo Werke mit ausgeschrieben worden, waren aber nicht Bestandteil dieser Vergabe, wurde informiert.