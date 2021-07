Eine zehnköpfige Gruppe hat am Samstagnachmittag in einem Café in der Erlanger Innenstadt einen Junggesellenabschied gefeiert, der anschließend offensichtlich außer Kontrolle geriet. Kurz

nachdem die Gruppe das Lokal verlassen hatte, musste der Wirt feststellen, dass einige der

Feiernden zuvor die Herrentoilette mutwillig beschädigt hatten. So wurde unter anderem die Toilette unter Wasser gesetzt und Mobiliar gewaltsam aus der Wand gerissen. Dem Wirt entstand neben einem nicht unerheblichen Reinigungsaufwand ein Schaden in dreistelliger Euro-Höhe. Die im Anschluss verständigte Polizeistreife konnte die Personengruppe nicht mehr antreffen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Gruppe machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 09131/760-115 an die Polizei Erlangen-Stadt zu wenden.