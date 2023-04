Nach einer längeren coronabedingten Pause wurde dieses Schuljahr wieder ein Autorenbesuch für die Oberstufe des Gymnasiums angeboten. Dazu hatte Isabella Klumpe, die am Gymnasium für die Autorenlesung zuständig ist, einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein wirklich bescheidener, unkomplizierter junger Autor betrat am Montagmorgen die „Bühne“: Dem einen oder anderen der Anwesenden war der 34-jährige Wahl-Nürnberger Lucas Fassnacht schon aus der Slam- und Kleinkunstszene Erlangens bekannt.

Dass er aber auch Dozent für kreatives Schreiben an der dortigen Friedrich-Alexander-Universität ist und mittlerweile bereits seinen dritten erfolgreichen Thriller auf den Markt gebracht hat, war dagegen kaum bekannt.

Sichtlich vom Stoff angetan begrüßte Schulleiter Alois Selder den Autor.

75 spannende Minuten

Fassnacht stellte dem Publikum einen vielschichtigen Thriller, „der die handelnden Figuren atemlos durch das Geschehen und durch die Welt jagt“ in Aussicht. Vor allem die Fans der Netflix-Serie „Biohackers“ seien bei seinem Auftritt genau richtig. In 75 spannenden Minuten erzählte Fassnacht in saloppem Ton zunächst, wie es zu der Idee für seinen aktuellen Roman gekommen war. Sein Schwager, ein Wissenschaftler und Verschwörungstheoretiker, versorgte ihn auf einer gemeinsamen Autofahrt mit seinen neuesten Erkenntnissen und endete seinen Vortrag mit der Frage: Willst du nicht darüber mal ein Buch schreiben?

Dass es ein Thriller würde, war schnell klar. Fassnachts Definition des Genres ist unkompliziert: Im Krimi sind die Personen schon am Anfang tot, im Thriller sterben sie erst am Schluss. Das Thema: Bioethik und Biophilosophie. Den Schüler stellte er dann seinen Protagonisten vor: Leon Gärtner, ein junger Doktorand, hat soeben seinen Masterabschluss geschafft und ihm wird von der berühmten Gentechnikerin Nicole Stierli eine Promotionsstelle an ihrem Institut angeboten.

Dann setzte Fassnacht zu einer ersten von fünf kurzen Lesungen an, zu denen es jeweils einen Fragenteil gab, den das Publikum begeistert nutzte: Wie kommt man zu alle dem Wissen über Biogenetik? Wie lange dauert denn dazu eine Recherche? Der Autor gab zu, eigentlich gar nichts über das Thema zu wissen, sondern die Recherche für alles, was für seinen Roman relevant sei, an seinen Schwager und Freund outzusourcen. Denn am überzeugendsten könne man über Wis-sen reden, „das man eigentlich gar nicht hat.“

Den Kopf-Menschen Leon aus seiner Geschichte hat Fassnacht mit der Wissenschaft schließlich ganz schön in die Bredouille gebracht. Auf seiner ersten Konferenz lernt die Romanfigur eine Journalistin kennen, die geheimnisvolle Valérie. Doch dann wird Valérie vor seinen Augen ermordet. Leon folgt nun der einzigen Spur, die er hat, dem Namen des Wissenschaftsprojekts: Tartarus.

Auf die Frage, wie er auf die Namen für seine Figuren komme, erzählte Fassnacht, er spiele gerne Fußball am Computer und wähle sich dann aus den Mannschaftslisten Vor- und Nachnamen, die er frei zusammensetzt. So stelle er auch sicher, dass die verwendeten Namen echte Namen im jeweiligen Kulturkreis sind.

Buchanalysen in der Schule

Gegen Ende der Lesung wurde die Frage laut, wie er als Autor denn zu den Buchanalysen im Deutschunterricht stehe. Ein Buch sei, so Fassnacht, natürlich mehr als nur das, was einem der Lektüreschlüssel sagt. Es müsse darüber hinaus auch die Frage beantwortet werden, „was sagt es mir? Wenn ich den Kontext kenne, verstehe ich die Lektüre besser, aber wenn es mich nicht erreicht, bringt mir das ganze Wissen nichts. Umgekehrt ist es hilfreich zu wissen, was sich andere dazu überlegt haben, aber selber denken müsse man trotzdem.“

Ganz wichtig war den Zuhörern auch die Frage, was Fassnacht mit seinen Büchern erreichen wolle. Geld sei zwar geil, so die Antwort des Autors, aber es gebe bessere Möglichkeiten, reich zu werden. Er schreibe vor allem einfach gerne und das Schreiben habe für ihn Tagebuch- beziehungsweise therapeutischen Charakter. Wenn er also wütend auf Putin sei oder sauer auf Trump, dann sprenge er sie eben einfach in die Luft, wie in seinem Debutthriller „Die Diplomatin“.

Im Anschluss an die Lesung bekamen die Schüler während eines 90-minütigen Workshop vom Schriftsteller Tricks und Kniffe fürs kreative Schreiben. Alle nahmen eine wichtige Erkenntnis mit: Jeder gute Auto wisse schon zu Beginn seines Buchs, wie seine Geschichte enden soll. Das Ende von „Tartarus - Dein Wissen ist tödlich“ gab der Autor jedoch nicht preis.