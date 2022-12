Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins „Die Obereidischer“ erhielt der Verein eine junge Mannschaft. Als neuer Vorstand wurde laut einer Pressemitteilung Christian Klein gewählt, der mit seinem Zweiten Vorstand Martin Meier, Schriftführerin Celine Meier und Angelika Emrich, verantwortlich für die Kasse, die Geschäfte des Vereins für die nächsten drei Jahre führen wird. Als Kassenprüfer wurden Dana Klein und Siegfried Emrich im Amt bestätigt.

Der scheidende Vorstand Richard Emrich beglückwünschte den neuen Vorstand und sprach die Hoffnung aus, dass der Verein auch in den kommenden Jahren so erfolgreich aktiv sein werde wie bisher. Der neue Vorstand Christian Klein überreichte an die scheidende Vorstandschaft Brigitte Puskas, Johanna Brugmann und Richard Emrich kleine Geschenke als Anerkennung für Arbeit in der Vorstandschaft.

In seinem Rückblick auf das abgeschlossene Vereinsjahr konnte Vorstand Emrich nicht viel berichten, da über einen langen Zeitraum durch Corona Aktivitäten nicht möglich waren. Der Mariaball fiel auch Corona zum Opfer. Im Sommer veranstaltete dann der Verein ein traditionelles Essen in der Geflügelzuchtanlage Zeckern.

Im kommenden Jahr werde jedoch wieder der Mariaball stattfinden und auch ein weiteres Großereignis mit viel Aktion warte auf den Verein : Das Dorffest am 23. Juli. red