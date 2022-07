Bei der Siegerehrung des Malwettbewerbs zum Landkreis-Ferienpass hat die Jury sich entschieden, den dritten Platz zweimal zu vergeben. Der Gewinner und die Zweit- und Drittplatzierten machen mit ihren Motiven Lust auf abwechslungsreiche Freizeitgestaltung in den Sommerferien.

Nuri Boigs (10 Jahre) aus Eckental überzeugte die Jury mit seinem Motiv „In den Sommerferien um die Welt“. Ein piratenartiges Boot mit Globus-Flagge bietet Inspiration für spannende Aktivitäten an Land und Wasser bei strahlendem Sonnenschein. Sein Bild prangt nun auf dem Titel des Ferien(S)passes 2022 und lädt zum Blättern ein.

Bereits zum dritten Mal hat der Schüler beim Malwettbewerb mitgemacht, letztes Jahr belegte er den dritten Platz. Von Landrat Alexander Tritthart hat der Erstplatzierte jetzt bei der Preisverleihung im Erlanger Landratsamt einen Buchgutschein über 50 Euro und einen Ferienpass bekommen.

Über den zweiten Platz durfte sich Lilia Wolkow (10 Jahre) aus Heßdorf für ihr farbenfrohes Sommermotiv freuen. Der dritte Platz ging an Tiara Greißel (13 Jahre) aus Eschenau für ihre fantasievolle Sommerrodelbahn und Loren Derrer (10 Jahre) aus Vestenbergsgreuth für bunte Ferienpass-Highlights. Für ihre Bilder erhielten die drei Büchergutscheine in Höhe von 40 und 30 Euro sowie je einen Ferienpass.

Aus über 170 eingesendeten Motiven wählte die Jury der Kommunalen Jugendarbeit die Bilder der vier Jugendlichen als die schönsten aus. Die Jury bewertet nur das Bild, ohne Informationen über Alter oder Herkunft des Jugendlichen zu kennen. Ein wichtiges Kriterium ist auch, ob sich das Bild grafisch gut umsetzen und drucken lässt.

Nachdem der Ferienpass in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie in reduzierter Form erschienen ist, nähert er sich heuer wieder der normalen Version an: Landrat Alexander Tritthart hofft, dass die kommunale Jugendarbeit das Programm gerade im aktuellen Jubiläumsjahr des Landkreises wie geplant durchführen kann.

Der Ferienpass ist seit 1982 ein treuer Begleiter für spannende und abwechslungsreiche Sommerferien. Er bietet eine Vielzahl an Angeboten Er ist von 1. Juli bis 12. September gültig. red