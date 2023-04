Während der Osterferien waren Kinder und Jugendliche zu Besuch im Jugendcamp Vestenbergsgreuth bei der traditionellen Forscher- und Entdeckerinnenwoche. Passend zum Jahresmotto „Zeitreise“ des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt führte das Team die 20-köpfige Gruppe mit einem Zeitstrahl ins Thema ein.

Die Kinder und Jugendlichen konnten verschiedenste Ereignisse zeitlich einordnen und hierbei wurde viel gerätselt, diskutiert und gelacht. Danach reisten die Kinder mit einem Portal quer durch Zeit und Raum. Erster Ausflug war in die Antike, wo im alten Griechenland den olympischen Spielen auf den Grund gegangen wurde. Natürlich nicht nur in der Theorie, sondern auch ganz praktisch in unterschiedlichen Disziplinen. Dann ging die Reise weiter ins Mittelalter. Zu dieser Epoche besuchte das „Museum im Koffer“ die Feriengruppe. Es wurde Papier geschöpft und allerhand über den Berufszweig erfahren. Des Weiteren erkundeten die Forschenden das Mittelalter in kleinen Upcycling-Workshops zu Pflanzenkunde, Herstellung von Kerzen, Schmuck und einem mittelalterlichen Spiel.

Viele Fragen beantwortet

Was lernen wir aus der Vergangenheit? Was wollen wir in die Zukunft mitnehmen? Wie könnte diese überhaupt aussehen? Fragen, mit denen sich die Forschungsteams beschäftigten. Mit kreativen Ideen und Tablets erstellten die Kinder und Jugendlichen schließlich ihren eigenen Film über ihre Visionen der Zukunft. red