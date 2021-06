In der zweiten Pfingstferienwoche trafen sich zehn junge Forscher in dem geheimen „Weltraumforschungslabor“ im Vestenbergsgreuther Jugendcamp. Wie in einem Labor üblich galten wichtige Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Erwartet wurden sie von einem Team aus ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen des Kreisjugendringes (KJR) Erlangen-Höchstadt.

Die Weltraumwoche, gefördert durch das Umweltministerium, startete mit einem Flug durch das Sonnensystem , berichtet der KJR. Wegen eines Triebwerksschadens war das Raumschiff gezwungen, auf dem Mars notzulanden. Ständig online verbunden mit einer geheimen Dienststelle auf der Erde konnten die Kinder ein Portal ausfindig machen, durch das sie wieder auf die Erde gelangen konnten. Auf dem Heimatplaneten angekommen, stärkten sich die jungen Forscher erstmal in der Kantine.

Neue Planeten gebastelt

Am Dienstag machten sich die Jungs und Mädchen zu einer erneuten Weltraumexpedition auf. Sie erfuhren spannende Fakten zu allen acht Planeten unseres Sonnensystems . Aufgrund der Weltraumwanderungen geriet das Sonnensystem etwas aus der Balance. So bestanden die Aufgaben am Mittwoch und Donnerstag darin, durch das Gestalten neuer Planeten das Gleichgewicht wiederherzustellen. Um außerirdischem Leben einen Einblick auf unsere Welt zu ermöglichen, wurden Zeitkapseln befüllt (Fotos, Geräusche, Gegenstände …) und im Weltall deponiert.

Abgerundet wurde das Erlebnis am Freitag von einer philosophischen Reise durch die Wertevorstellungen, die eine Gesellschaft braucht, um das Leben auf einem Planeten zu ermöglichen. Die Kinder benannten gemeinsam Werte-Begriffe, die sie mit Bildern verknüpften und in Pyramidenform darstellten. red