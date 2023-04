Der Schachtreff Röttenbach existiert als Verein seit mehr als zwölf Jahren. Viele Erfolge konnten seitdem verzeichnet werden, Aufstiege wurden gefeiert und manchmal auch ein Abstieg mit einem Grillfest am Ufer des Röttenbachs in geselliger Runde „genossen“.

In den zwei Jahren mit Einschränkungen durch Corona war ein normaler Spielbetrieb nicht mehr möglich. Zur Wiederbelebung des Röttenbacher Schachspiels nach Ende der Beschränkungen haben sich Jugendleiter Ernst Knoll und Vereinsvorsitzender Gerhard Frank entschlossen, einen Aufruf an der Röttenbacher Schule zu einem Schachkurs nach der sogenannten Stappenmethode (Stufenmethode) zu starten.

Die Rektorin Dagmar Pigler nahm die Offerte laut einer Pressemitteilung auf und unterstützte das Vorhaben. So kamen jeden Samstag bis zu 18 Schüler aus den ersten vier Klassen zu einem fünfwöchigen Schachunterricht ins katholische Pfarrzentrum.

Nach Abschluss des Grundkurses blieb das Schach-Feuer bei zehn Schülern brennen und sie vertiefen seitdem im „Vereinsheim“ im Röttenbacher Bürgertreff ihre Kenntnisse.

Es sei eine wahre Freude, den Kindern zuzuschauen, wie sie einander Schach bieten und dabei Selbstvertrauen, Konzentrationsfähigkeit, Vorausdenken und Planen sowie Fantasie, Kombinationsvermögen, Kreativität und abstraktes Denken weiterentwickeln, erklärte Ernst Knoll.

Auch Niederlagen nach einem „Schach matt“ müssten weggesteckt werden − beispielsweise mit den Worten: „Aber ich hab deine Dame“.

Erfreulich sei auch, dass dabei beide Geschlechter die Begeisterung für Schach entdecken würden. Nach Absolvierung des Bauerndiploms könnten sie sogar eigene Mannschaften bilden, was zusätzlich ansporne. Die Jugendlichen treffen sich donnerstags ab 16 Uhr im Erdgeschoss des Bürgertreffs am Rathausplatz. Die Trainer der Stappenmethode würden sich laut der Pressemitteilung auch auf weitere, neu hinzukommende, Schachschüler freuen.

Großen Zuspruch habe Schach auch beim Röttenbacher Dorffest 2022 gefunden.

Publikumsmagnet sei ein Außenschach mit großen Figuren gewesen. Auch dieses Jahr solle im Juli wieder ein Dorffest in gewohnter Art und Weise stattfinden − und der Schachtreff Röttenbach „ist natürlich wieder mit von der Partie“.

Neben dem Schülerschach pflegt der Schachtreff auch das Senioren-Schach . Nachdem zwei Drittel der Verbandsspielrunde gespielt wurden, befindet sich der Schachtreff Röttenbach mit seiner ersten Mannschaft auf Rang zwei in der Kreisliga zwei, die zweite Mannschaft belegt Platz sechs in der Kreisliga drei. Weitere Informationen gibt es dazu im Internet unter: mfrnord.info.

Die Senioren treffen sich jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Erdgeschoss des Bürgertreffs. Vielen sei dabei vielleicht gar nicht bewusst, dass sie dabei Demenzerkrankungen vorbeugen könnten, denn alleine mit körperlichen Aktivitäten, gelinge dies nicht: Ärzte am „ Albert Einstein College of Medicine“ in New York hätten dies herausgefunden. Im Sommer finden die Treffen im Biergarten des Hopfenhauses der Brauerei Sauer statt. Außerdem werde fast jedes Jahr eine Bergwanderung organisiert und Gipfelschach gespielt.

Interessierte Bürger aus Röttenbach und Umgebung sind willkommen, beim Schachclub zu schnuppern oder ihre Kenntnisse zu vertiefen − garantiert seien Schachpartner aller Spielstärke zu finden. red